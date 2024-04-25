«Даже не могут двигаться». Футболисты «Сочи» массово отравились перед матчем с «Ахматом» | 360°

25 апреля 2024, 21:20
«Даже не могут двигаться». Футболисты «Сочи» массово отравились перед матчем с «Ахматом»
Тренер «Сочи» Морено: 14 футболистов отравились перед матчем с «Ахматом»
Четырнадцать футболистов «Сочи» отравились перед матчем с «Ахматом». Об этом рассказал главный тренер команды Роберт Морено в эфире «Матч-ТВ».
По словам Морено, сначала симптомы проявились у двух игроков, позже — еще у 12 футболистов и пяти сотрудников команды.
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Одних из них подташнивало, у других была диарея. Все заболевшие страдали от обезвоживания. Но соревнование такого уровня нельзя было отменить, поэтому команда приехала на стадион.
«Пришлось выбирать несколько игроков, которые лучше себя чувствуют и менее пострадали в этой ситуации. Несколько игроков „Сочи“ сейчас даже толком не могут двигаться. К сожалению, у нас даже некем их заменить», — сказал тренер.
Причины отравления футболистов пока неизвестны.
В марте команда «Сочи» сыграла вничью с «Локомотивом» в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча закончилась со счетом 2:2.
Ранее защитник петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков, играющий за «Сочи» на правах аренды, заявил о желании остаться и дальше в этой команде.
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