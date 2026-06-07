Датский футболист Эриксен потерял сознание на поле во время матча с украинцами

Товарищескую встречу между сборными Дании и Украины по футболу приостановили во втором тайме, когда датский полузащитник Кристиан Эриксен потерял сознание. Матч проходил в городе Оденсе.

Игру прервали во втором тайме при счете 2:1 в пользу датчан. На поле выбежала медицинская бригада, оказавшая футболисту первую помощь. Через несколько минут он пришел в себя, его отправили в машину скорой помощи.

До этого в 2021 году Эриксен пережил остановку сердца во время матча чемпионата Европы между сборными Дании и Финляндии. С того времени он играет с кардиовертером-дефибриллятором, который ему установили для контроля сердечного ритма.

Весной 2022 года Эриксен забил первый гол после перенесенной на Евро-2020 остановки сердца, когда сборная Дании играла товарищеский мачт с нидерландской командой.