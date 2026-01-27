Данила Скоробогатов — победитель «Зимнего Кубка РДС»

В столице на территории Центра технических видов спорта «Москва» завершился второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту сезона 2025/2026. Его участниками стали 32 пилота из 12 регионов России. В рамках этапа судьи определили имя сильнейшего пилота страны в зимнем дрифте — им стал Данила Скоробогатов из Томска. Второе место занял Артур Зеленый (г. Москва), третье – Александр Переведенцев (г. Домодедово).

В рамках второго этапа «Зимнего Кубка РДС» также прошел Кубок Москвы по дрифту, за который сражались 16 столичных спортсменов. Победителем стал Артур Зеленый, второе место в Кубке Москвы занял Кирилл Шолдан, бронза у Владимира Мазаева.

По итогам двух прошедших этапов «Зимнего Кубка РДС» победителем соревнования стал Данила Скоробогатов, набравший 359 баллов. Второе место занял Александр Переведенцев — 312 баллов. Бронза в личном зачете у победителя первого этапа соревнований в Санкт-Петербурге Дениса Тестоедова (г. Санкт-Петербург) – 289 баллов.