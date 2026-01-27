Данила Скоробогатов — победитель «Зимнего Кубка РДС»
В столице на территории Центра технических видов спорта «Москва» завершился второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту сезона 2025/2026. Его участниками стали 32 пилота из 12 регионов России. В рамках этапа судьи определили имя сильнейшего пилота страны в зимнем дрифте — им стал Данила Скоробогатов из Томска. Второе место занял Артур Зеленый (г. Москва), третье – Александр Переведенцев (г. Домодедово).
В рамках второго этапа «Зимнего Кубка РДС» также прошел Кубок Москвы по дрифту, за который сражались 16 столичных спортсменов. Победителем стал Артур Зеленый, второе место в Кубке Москвы занял Кирилл Шолдан, бронза у Владимира Мазаева.
По итогам двух прошедших этапов «Зимнего Кубка РДС» победителем соревнования стал Данила Скоробогатов, набравший 359 баллов. Второе место занял Александр Переведенцев — 312 баллов. Бронза в личном зачете у победителя первого этапа соревнований в Санкт-Петербурге Дениса Тестоедова (г. Санкт-Петербург) – 289 баллов.
В рамках московского этапа «Зимнего Кубка РДС» Российская дрифт-серия впервые провела учебно-тренировочные сборы (УТС) для юных пилотов в возрасте от восьми до 16 лет. Победителем квалификации, а после и парных заездов стал Тимофей Колобов (г. Москва). Ему удалось одержать победу в дуэлях с каждым из юных пилотов и показать действительно впечатляющие результаты.
«В результате “Зимнего Кубка РДС” нам удалось достичь поставленных целей: мы порадовали зрителей красивым дрифтом, открыли новые имена и даже дали возможность юниорам проявить себя в рамках учебно-тренировочных сборов. Юные пилоты, к слову, оставили невероятное впечатление. Они показали высокий уровень управления автомобилем в заносе и выглядели на треке вполне серьезными конкурентами даже для взрослых пилотов», — подвел итоги «Зимнего Кубка РДС» генеральный директор Российской дрифт-серии Дмитрий Добровольский.
Возрастное ограничение: 0+