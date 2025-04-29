Член РФС Колосков назвал ЦСКА очень сильной командой с мощным потенциалом

Заслуженный деятель спорта и почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков оценил матч 26-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком», завершившийся победой армейцев со счетом 2:1. Об этом сообщил Metaratings.ru .

В ходе беседы эксперт пояснил, есть ли шанс у ЦСКА помешать «Спартаку» попасть в тройку сильнейших.

«Я с февраля говорил, что ЦСКА будет в тройке. Видел, что команда с мощным потенциалом, очень сильная. Мощный командный дух плюс феноменальная физическая готовность», — заявил Колосков.

По его мнению, армейцам сейчас не нужна дополнительная мощь, им необходимо повышать мастерство игроков. Основной недостаток команды — отсутствие эффективного нападающего. Такая команда, как ЦСКА, остро нуждается в хорошем, технически грамотном и умелом форварде, считает член РФС.