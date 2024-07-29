Четырехкратный чемпион Игр Попов: «медленная» вода не позволяет пловцам выходить на мировые рекорды

Четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов в беседе с RT объяснил влияние «медленной» воды на скорость спортсменов.

По его словам, именно такие условия не позволяют пловцам выходить на мировые рекорды.

«Про „медленную“ воду <…> обычно говорят, когда чувствуют, что лежат в воде глубже обычного, и на скорости не получается подняться и лечь выше. Тебя обволакивает крошечными пузырьками в виде налета на коже», — рассказал Попов.

Он отметил, что данная ситуация возникает из-за системы подготовки воды, когда используется ионизация, а не хлорирование.