Четырехкратный чемпион Игр Попов: «медленная» вода не позволяет пловцам выходить на мировые рекорды

Четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов в беседе с RT объяснил влияние «медленной» воды на скорость спортсменов.

По его словам, именно такие условия не позволяют пловцам выходить на мировые рекорды.

«Про „медленную“ воду <…> обычно говорят, когда чувствуют, что лежат в воде глубже обычного, и на скорости не получается подняться и лечь выше. Тебя обволакивает крошечными пузырьками в виде налета на коже», — рассказал Попов.

Он отметил, что данная ситуация возникает из-за системы подготовки воды, когда используется ионизация, а не хлорирование.

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