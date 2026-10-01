Черышев допустил переход Кокорина и Дзюбы в новые клубы зимой

Бывшие нападающие сборной России Александр Кокорин и Артём Дзюба зимой могут найти новые клубы при условии продолжения тренировок. Такое мнение сайту Metaratings.ru выразил экс-форвард национальной команды Дмитрий Черышев.

По его словам, футболисты высокого уровня взяли паузу, но еще способны помочь будущим командам, если поставят перед собой задачу играть дальше. Черышев отметил: если зимой вариантов не появится, можно будет говорить о завершении их профессиональной карьеры.

Сейчас оба спортсмена остаются свободными агентами. Дзюба покинул тольяттинский «Акрон» по окончании сезона-2025/26, а Кокорин ушел из кипрского «Ариса» летом 2026 года.