Чемпионка мира Бутырская поделилась, что секрет успеха Этери Тутберидзе заключается в абсолютной дисциплине

Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская в интервью NEWS.ru отметила, что уникальность тренера Этери Тутберидзе заключается в абсолютной дисциплине и правильной методике работы с каждым спортсменом.

По словам Бутырской, в команде Тутберидзе грамотно подобран тренерский штаб, включая отличного хореографа.

«Абсолютная дисциплина, правильная методика, подобранная под своих спортсменов. Я уверена, там невозможно прийти и отдохнуть на тренировке. Они все очень много пашут — и тренеры, и спортсмены», — сказала она.

Бутырская также отметила профессионализм Сергея Дудакова, который классно разбирается в технике прыжков и ранее катался у Виктора Кудрявцева, считавшегося одним из лучших специалистов в области техники фигурного катания.