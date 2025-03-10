Чемпионат мира по боксу среди женщин по версии IBA стартовал в Сербии

Церемония открытия чемпионата мира по боксу среди женщин по версии IBA состоялась 8 марта в сербском городе Ниш. Мероприятие началось с парада национальных флагов.

«Мы должны быть едины, чтобы эти дни чемпионата мира в Нише стали по-настоящему незабываемыми», — заявил глава ассоциации Умар Кремлев.

Он назвал символичным, что турнир стартовал именно в Международный женский день.

Всего в чемпионате участвуют 239 спортсменок из 51 национальной команды. Россию на соревновании представляют 12 женщин. Нести флаг на открытии доверили выступающей в супертяжелой весовой категории Марии Кучмановой.

«Счастлива, что именно я выносила флаг страны на церемонии открытия чемпионата. Так решила команда, было немного страшно, но я справилась с волнением», — рассказала спортсменка.

Она выразила надежду, что вынесенный флаг станет для нее добрым знамением.

В первый день состязаний россиянка Рината Безель без боя прошла в одну восьмую финала из-за того, что ее соперница Анелисва Нкубе из ЮАР снялась с турнира.

Чемпионат пройдет до 16 марта.