«Чемпионат»: Далер Кузяев может продолжить карьеру в РПЛ

Российский футболист Далер Кузяев, ранее выступавший за петербургский «Зенит», рассматривает варианты продолжения игровой карьеры в рамках Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает спортивный портал «Чемпионат» .

После завершения контракта с французским футбольным клубом «Гавр» Кузяев надеялся трудоустроиться в европейском первенстве, однако предложение от немецкого «Ганновера», прозвучавшее в июле текущего года, оказалось единственным. Отсутствие иных конкретных запросов заставило футболиста задуматься о возвращении на родину, написала Neva.Today.

Напомним, что с лета 2025 года Кузяев является свободным агентом. Ранее он представлял цвета «Зенита» с 2017 по 2023 год включительно, после чего решил испытать себя в зарубежном футболе. Рейтинговая система портала Transfermarkt определяет нынешнюю рыночную стоимость спортсмена в сумму около трех с половиной миллионов евро.