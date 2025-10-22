Чемпион Кожевников рассказал, что отрицательно относится к дракам в хоккее

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников заявил сайту aif.ru , что не одобряет драки на льду и не хотел бы видеть подобные инциденты в российских хоккейных клубах.

Такое мнение он высказал, комментируя поведение Никиты Гребенкина, нападающего клуба НХЛ «Филадельфия Флайерс», который подрался в матче с канадским защитником «Сиэтла» Кейлом Флери.

«Для НХЛ драки — нормальное явление, поэтому Гребенкин здесь проявил характер, поступил как настоящий хоккеист, однако лично я драки не одобряю. Канадцы их ввели, учитывая свою историю, традицию, но нам это перенимать не нужно. Потому что хоккей — это искусство, театр», — отметил Кожевников.