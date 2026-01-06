«Челси» назначил Росеньора главным тренером

Англичанин Лиам Росеньор стал главным тренером лондонского «Челси». Информация появилась на сайте футбольного клуба. Договор действует до 2032 года.

«Челси» уволил итальянского тренера Энцо Мареско 1 января. Он руководил клубом с июня 2024 года.

Росенуру 41 год. Он родился в Лондоне и до назначения в «Челси» летом 2024 года возглавлял французский «Страсбур». Ранее он также трудился в тренерском штабе «Дерби Каунти».

После 20 туров «Челси» набрал 31 очко и занимает пятое место в чемпионате Англии. В Лиге чемпионов лондонская команда, имея 10 баллов, находится на 13-й позиции.

В октябре бывший полузащитник лондонского «Челси» Эден Азар стал 26-м членом Зала славы английской Премьер-лиги. Бельгийский игрок защищал «синих» с 2012 по 2019 год.