Челябинский ХК «Трактор» поблагодарил бывшего тренера Заварухина за сотрудничество | 360°

08 мая 2024, 15:53
Челябинский ХК «Трактор» поблагодарил бывшего тренера Заварухина за сотрудничество
Бывший наставник ХК «Трактор» Алексей Заварухин покинул систему клуба, руководство поблагодарило его за годы плодотворного сотрудничества. Об этом сообщило «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу команды.
Руководство клуба и игроки поблагодарили Заварухина за вклад, который он сделал в развитие и успехи команды, и пожелали ему будущих успехов.
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Напомним, ранее стало известно, что пост главное тренера «Трактора» займет Бенуа Гру.
Хоккей
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