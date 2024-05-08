Челябинский ХК «Трактор» поблагодарил бывшего тренера Заварухина за сотрудничество | 360°

Спорт 08 мая 2024, 15:53 Челябинский ХК «Трактор» поблагодарил бывшего тренера Заварухина за сотрудничество

Читать 360 в

Бывший наставник ХК «Трактор» Алексей Заварухин покинул систему клуба, руководство поблагодарило его за годы плодотворного сотрудничества. Об этом сообщило «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу команды.

Руководство клуба и игроки поблагодарили Заварухина за вклад, который он сделал в развитие и успехи команды, и пожелали ему будущих успехов.

Реклама

Напомним, ранее стало известно, что пост главное тренера «Трактора» займет Бенуа Гру.

Авторы: