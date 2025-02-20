Бывший вратарь «Спартака» Селихов перешел в екатеринбургский «Урал»
Бывший вратарь московского футбольного клуба «Спартака» Александр Селихов перешел в екатеринбургский «Урал». Об этом сообщает сайт «Свободная Пресса».
Голкипер уже заключил контракт с клубом, он будет играть под номером «57». Представители «Урала» официально представили нового игрока.
В начале 2025 года «Спартак» разорвал соглашение с Селиховым. В результате футболист присоединился к новому клубу в качестве свободного агента.
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