Бывший тренер «Томи» Непомнящий отметил, что Карпину нужно время для налаживания процессов в «Динамо»

Бывший тренер «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий сообщил NEWS.ru , что Валерию Карпину требуется время для налаживания работы с футболистами московского «Динамо». Игроки команды должны полностью осознать требования наставника, отметил эксперт.

Непомнящий подчеркнул, что Карпину необходимо понять, как управлять таким коллективом, а футболистам — осознать свои задачи. «Мне кажется, это главная проблема», — добавил он.

Ранее Непомнящий выразил мнение, что в текущем сезоне РПЛ за чемпионство будут бороться четыре команды: «Краснодар», «Зенит», ЦСКА и «Локомотив». По его словам, больше всего шансов у «Краснодара» и «Зенита».

Согласно данным суперкомпьютера статистической платформы Opta, «Краснодар» является главным фаворитом чемпионата России по футболу после первой половины сезона с вероятностью победы 31,6%. На втором месте — московский ЦСКА с шансами 30,4%, за ним следует «Зенит» с вероятностью 27,1%, а четвертую позицию занимает «Локомотив» с 9,1%.