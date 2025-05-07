Бывший тренер СКА Валерий Цалпанов скончался в 60 лет

Скончался известный тренер хоккейного клуба СКА из Северной столицы Валерий Цалпанов. Он ушел из жизни в 60 лет, сообщил « Петербург2.ру » со ссылкой на данные действующего наставника ХК Романа Ротенберга.

Он написал в Telegram-канале трогательное прощание и выражение глубочайших соболезнований семье и друзьям покойного. По словам Ротенберга, во времена руководства Цалпанова СКА была одной из сильнейших команд.

Валерий Цалпанов сыграл значительную роль в развитии отечественного хоккея, воспитав выдающихся спортсменов, ставших участниками национальной сборной России.