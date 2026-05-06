Бывший нападающий «Зенита» Халк продолжит карьеру во «Флуминенсе»

Футбольный клуб «Флуминенсе» объявил о подписании контракта с известным нападающим Халком. Соглашение с 39-летним бразильским футболистом рассчитано до конца 2027 года. Об этом написал «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу команды.

Халк покинул «Атлетико Минейро», где выступал с 2021 года и стал чемпионом Бразилии, обладателем кубка и суперкубка страны. За этот период он провел 309 матчей, забил 140 голов и отдал 56 результативных передач.

До перехода в «Атлетико Минейро» Халк играл за португальский «Порту» с 2008 по 2012 год, став победителем Лиги Европы в 2011 году.

С 2012 по 2016 год футболист защищал цвета петербургского «Зенита», проведя 148 матчей и забив 77 мячей. В составе «Зенита» он по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России. В сборной Бразилии Халк стал победителем Кубка конфедераций 2013 года и серебряным призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.