Бывший нападающий футбольной команды «Памир» Валерий Турсунов умер в 71 год

Выступавший за футбольную команду «Памир» с 1974 по 1988 год легендарный нападающий Валерий Турсунов умер в возрасте 71 года в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Федерации футбола Таджикистана.

В составе клуба Турсунов сыграл 542 матча и забил 173 мяча в первенстве СССР.

Также он выступал за австрийские клубы «Аустрия» и «Клопайнер-Зее». С 1996 по 2013 год футболист занимал пост вице-президента Федерации футбола Таджикистана.

«Валерий Юлдашевич внес большой вклад в развитие таджикского футбола и навсегда останется в памяти болельщиков, коллег и учеников», — подчеркнули в пресс-службе.

Организация выразила соболезнования родным и близким спортсмена.

В минувшую пятницу, 31 июля, итальянский футбольный клуб «Милан» сообщил о смерти почетного вице-президента Франко Барези. Шестикратный чемпион страны и чемпион мира умер в 66 лет.