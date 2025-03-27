Бывший капитан «Спартака» Титов: команда готова бороться за золото РПЛ

Бывший полузащитник и капитан «Спартака» Егор Титов высоко оценил игру команды под руководством Деана Станковича. Нынешний состав «красно-белых» способен претендовать на чемпионский титул, несмотря на сложную политическую обстановку, заявил Титов в интервью Metaratings.ru .

Футболист также отметил важность поддержки болельщиков, добавив, что матч с «Зенитом» собрал рекордное количество зрителей.

Комментируя предстоящие игры, Титов подчеркнул необходимость победы над ЦСКА и осторожность в матче с «Ахматом». Сейчас «Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 43 очками.