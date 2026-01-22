Бывший игрок «Спартака» Бояринцев отметил, что переход Дивеева в «Зенит» может быть минусом для футболиста

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев интервью «КП Спорт» высказал мнение, что защитник сборной России Игорь Дивеев мог остаться в ЦСКА и побороться за чемпионство. По его словам, переход в «Зенит» связан, скорее, с финансовыми аспектами, чем со спортивными.

Бояринцев отметил, что, несмотря на привлекательные контракты от «Зенита», для Дивеева такой переход может стать шагом назад в футбольном плане.

«Спортивный век короткий, так что тут превалирует финансовая сторона. "Зенит" предлагает хорошие контракты, но в футбольном плане для Дивеева такой переход — минус», — сказал Бояринцев.

Напомним, что этой зимой Игорь Дивеев перешел из ЦСКА в «Зенит» в рамках обмена, в результате которого армейцы получили нападающего Лусиано Гонду. По слухам, «Зенит» также доплатил ЦСКА два миллиона евро за Дивеева.