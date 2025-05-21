Бывший хоккеист Кирилл Лебедев умер в 33 года

Бывший хоккеист чемпион Молодежной и Высшей хоккейных лиг Кирилл Лебедев умер на 34-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба магнитогорского «Металлурга», в котором спортсмен начинал карьеру.

Клуб выразил соболезнования родным и близким покойного.

По информации Telegram-канала Shot, утром хоккеист отвез двоих сыновей в школу и собирался по делам, но внезапно ему стало плохо в машине. Мужчина скончался еще до приезда врачей.

Лебедев — воспитанник магнитогорского хоккея, начинал карьеру в местной команде «Стальные Лисы». В КХЛ провел 99 матчей за местный и новокузнецкий «Металлурги», новосибирскую «Сибирь», «Сочи» и китайский «Куньлунь Ред Стар». Играл на позиции нападающего, забросил 13 шайб и сделал 19 голевых передач.