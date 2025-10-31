Бывший главный тренер «Зенита» Спаллетти возглавил итальянский «Ювентус»

Туринский «Ювентус» заключил контракт с бывшим главным тренером «Зенита» Лучано Спаллетти. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу клуба.

Соглашение с итальянским специалистом рассчитано до лета 2026 года. «Ювентус» в настоящее время занимает седьмое место в чемпионате Италии — Серии А.

Ранее Спаллетти тренировал сборную Италии и «Наполи», с которым добился победы в чемпионате. Во главе «Зенита» он два раза приводил команду к победе в чемпионате России, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны.