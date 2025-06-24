Бывший главный тренер «Ижстали» Валерий Иванов ушел из жизни

На 78-м году жизни не стало известного хоккейного специалиста, бывшего главного тренера ижевской «Ижстали» Валерия Иванова. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу клуба.

Валерий Николаевич руководил командой из столицы Удмуртии в течение нескольких сезонов в 1980–1990-х годах.

«Именно под началом Валерия Николаевича «Ижсталь» вошла в десятку лучших ледовых дружин Советского Союза, а также завоевала престижный трофей – Полярный кубок», – отмечается в сообщении.

Редакция выразила соболезнования родным и близким Валерия Иванова.