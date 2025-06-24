Бывший форвард ЦСКА Масалитин заявил, что Карпина ждут трудности на новом посту

Известный в прошлом форвард ЦСКА Валерий Масалитин дал интервью «Газете.Ru», в котором высказал мнение, что новому главному тренеру «Динамо» Валерию Карпину предстоит столкнуться с рядом испытаний в своей работе.

«Ясно, что Карпина приглашали не просто так, а под задачу — выиграть трофей. Но одно дело работать в команде, где ты борешься за выживание или играешь в середине таблицы без особых задач. Другое дело — бороться за чемпионство, здесь совсем другая ответственность и давление, каждое поражение будет рассматриваться болельщиками, руководством и экспертами под микроскопом. Будет тяжело, но он знал, куда шел», — отметил Масалитин.

13 июня «Динамо» официально подтвердило назначение Валерия Карпина на должность главного тренера.

Напомним, что Марцел Личка покинул пост наставника московского «Динамо» 1 мая 2025 года. Незадолго до этого, 29 апреля, команда проиграла «Спартаку» со счетом 1:2 в полуфинале Пути регионов Кубка России, завершив свое участие в турнире. В чемпионате РПЛ клуб занял пятое место. После этого руководство команды принял Ролан Гусев.