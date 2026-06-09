Бывший британский кикбоксер и блогер Эндрю Тейт, прибывший в Россию, раскрыл мотивы поездки. В эксклюзивном интервью ведущему RT Рику Санчесу он заявил о полной потере доверия к западным СМИ.

«Мне нужно было увидеть собственными глазами. Я не знал, чему верить», — признался Тейт, добавив, что новости больше не вызывают у него доверия.

По его мнению, умами людей сегодня управляют алгоритмы социальных сетей, из-за чего доверие к мейнстримным медиа на Западе полностью утрачено. Визит стал для него способом сформировать собственное мнение, минуя информационную фильтрацию.