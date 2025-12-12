Бывший абсолютный чемпион Бетербиев выйдет на ринг за титул IBA в 2026 году

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Артур Бетербиев примет участие в бою за звание чемпиона IBA в 2026 году. Об этом сообщил президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев в беседе с Metaratings.ru.
Последним поединком боксера была встреча с Дмитрием Биволом в Саудовской Аравии, завершившаяся поражением Артура большинством судейских голосов. Теперь спортсмен намерен снова выйти на профессиональный ринг и попытаться завоевать новый чемпионский пояс.
