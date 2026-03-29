Бывшего тренера «Зенита» экстренно доставили в больницу перед тренировкой

Главного тренера сборной Румынии Мирчу Луческу доставили в больницу прямо перед началом тренировки национальной команды. Об этом в Facebook* сообщила Федерация футбола Румынии.

Специалисту стало плохо во время технического совещания. Медики сборной оказали ему первую помощь и вызвали экстренные службы. Состояние стабилизировали, но в соответствии с медицинскими протоколами его привезли в больницу для тщательного и всестороннего обследования.

По информации португальского издания A Bola, у 80-летнего Луческу могла произойти остановка сердца.

Тренер работает в сборной Румынии с августа 2024 года. Луческу сотрудничал с петербургским «Зенитом» в сезоне‑2016/17. Под его руководством сине-бело-голубые заняли третье место в чемпионате России.

