Бутырская заявила, что верит в успешное возвращение Валиевой на лед после дисквалификации

Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская в беседе с NEWS.ru выразила уверенность в том, что Камила Валиева сможет успешно вернуться на лед после дисквалификации за допинг.

Бутырская отметила, что Валиева уже демонстрирует высокий уровень подготовки, несмотря на длительный перерыв.

«Пока не чисто, с падениями, но уже с четверными прыжками. Есть над чем работать. Говорят: "вот, Камила не та, нет лоска". Подождите, она столько не каталась, дайте ей почувствовать уверенность. Я считаю, что она может здорово кататься», — сказала чемпионка мира по фигурному катанию.