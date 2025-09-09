Булыкин заявил, что футбольный матч Россия – США поможет вернуть сборную на международную арену

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в беседе с ИА НСН поделился мнением о возможной игре нашей национальной команды с американцами.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что международная федерация футбола рассматривает предложение провести матч Россия – США. По мнению Булыкина, такое событие положительно повлияло бы на репутацию России и привлекло внимание мирового сообщества.

«Было бы интересно проверить себя на уровне сборной США. Все-таки они принимают чемпионат мира в 2026 году. Это будут просто красивые матчи для нас, для двух великих держав. Получится очень зрелищно», — отметил спортсмен.

Однако, несмотря на возможные плюсы, возвращение нашей сборной в мировую элиту пока остается сложной задачей из-за противодействия европейских команд и ассоциаций, заключил футболист.