Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин выразил надежду, что чемпионат Российской Премьер-Лиги продлится до последней минуты, вплоть до 30-го тура, сохраняя интригу до финала сезона. В интервью «Газете.Ru» Булыкин подчеркнул, что многое будет зависеть от интенсивности подготовки команд в межсезонье, трансферных сделок и качественных приобретений игроков.

Отмечая важность качественной подготовки команд на зимних сборах, Булыкин надеется увидеть плотную борьбу за титул чемпиона лиги, как это было в прошлом сезоне, когда московское «Динамо» имело реальные шансы завоевать первое место. Спортсмен призывает клубы сосредоточиться на подготовке и сохранении высокого уровня выступлений, чтобы порадовать болельщиков зрелищем борьбы за первенство до последних минут чемпионата.

По состоянию на перерыв в чемпионате лидирует футбольный клуб «Краснодар», набравший 40 очков, на втором месте — петербургский «Зенит», отставая на очко, третье место занимает железнодорожный клуб «Локомотив» с 37 баллами, замыкает топ-4 армейский клуб ЦСКА с 36 очками.