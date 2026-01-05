Экс-нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин выразил мнение о неудачах российского футбола в 2025 году. В интервью «Газете.Ru» он назвал главным разочарованием выступление футбольного клуба «Динамо» из Москвы.

Булыкин выразил удивление тем фактом, что «Динамо» расположено далеко от лидирующих позиций турнирной таблицы Российской Премьер-лиги. Несмотря на потенциал и репутацию, команда не смогла оправдать ожиданий болельщиков и футбольных специалистов.

В нынешнем розыгрыше РПЛ после 18 туров лидерство захватил краснодарский клуб, набравший 40 очков. «Зенит» занимает второе место с отставанием в один балл, а московский «Локомотив» располагается на третьей строке с результатом 37 набранных очков. Центральная спортивная школа ЦСКА разместилась на четвертой позиции с 36 баллами, а команду «Балтика» закрывает пятерку лидеров с показателем 35 очков.

Перед зимним перерывом футболисты команды «Спартак» располагаются на шестой позиции с суммой 29 заработанных очков. Болельщики надеются, что в весенней части чемпионата клубы сумеют переломить ход событий и порадовать поклонников яркими матчами и высокими результатами.