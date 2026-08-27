Булыкин назвал «Динамо» фаворитом матча с «Локомотивом»

Бывший форвард обеих команд Дмитрий Булыкин считает, что «Динамо» имеет небольшое преимущество перед московским дерби, сообщает Metaratings.ru .

«Динамо» подходит к матчу шестого тура Российской премьер-лиги с «Локомотивом» в лучшем психологическом состоянии, заметил Булыкин. По его мнению, «железнодорожникам» необходимо набирать очки, чтобы выбраться из зоны стыковых матчей.

«„Локо“ нужно побеждать, но „Динамо“ сейчас за счет психологии и состава имеет преимущество перед игрой. <…> Думаю, „Динамо“ — небольшой фаворит, но мы любим футбол за его непредсказуемость», — сказал Булыкин.

После пяти туров РПЛ «Динамо» занимает седьмое место с семью очками. «Локомотив» идет 14-м, набрав три балла.

Матч пройдет 29 августа на поле «Локомотива» и начнется в 20:00 по московскому времени.