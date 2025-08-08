Булыкин назвал англичанина Палмера и француза Дембеле претендентами на «Золотой мяч»

Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин в разговоре с ИА НСН отметил, что по итогам сезона 2024/2025 претендовать на «Золотой мяч» могут англичанин Коул Палмер и француз Усман Дембеле.
Согласно публикации журнала France Football, в список из 30 номинантов на «Золотой мяч» за сезон 2024/25 вошло много игроков из французского ПСЖ.
«Мои фавориты — Палмер и Дембеле. Учредитель премии — издание France Football — всегда найдет объективные причины, почему тот или иной футболист достоин быть признан лучшим игроком года», — заключил Булыкин.
