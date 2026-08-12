Булатов назвал ошибки «Спартака» в матче с «Краснодаром»

Трехкратный чемпион России в составе «Спартака» Виктор Булатов связал поражение московской команды от «Краснодара» с ошибкой Эсекиэля Барко и слабой игрой центра поля, сообщает Metaratings.ru .

«Спартак» проиграл «Краснодару» со счетом 1:2 в третьем туре Российской премьер-лиги.

Булатов отметил, что Барко не был готов к матчу после недели без тренировок. Он заметил, что полузащитник потерял мяч перед первым пропущенным голом, а команда не успела перестроиться на ответную атаку. По его мнению, центр поля «Спартака» также уступил соперникам: Аугусто, Кривцов и Черников переигрывали спартаковскую тройку.

Экс-футболист считает, что Жедсону не стоит постоянно играть справа в обороне: в равных матчах он не является правым защитником, а оба гола пришли с этого фланга. При этом Жедсон или Мартинс могут заменить Барко в центре поля.

После трех туров «Спартак» набрал шесть очков и занимает третье место в таблице РПЛ.