Буффон объявил об уходе с должности главы делегации сборной Италии

Известный в прошлом вратарь Джанлуиджи Буффон, защищавший ворота «Ювентуса», заявил, что решил уйти с должности главы делегации сборной Италии. Об этом сообщил «Спорт», проект сайта KP.RU .

Буффон выразил признательность за то, что ему была оказана такая честь, а также отметил уроки, полученные в ходе насыщенного периода.

«Моя отставка стала неотложным поступком, идущим из глубины души. Она была столь же спонтанной, как слезы и боль в моем сердце, которые я разделяю со всеми вами»., — отметил специалист.

Напомним, что сборная Италии проиграла сборной Боснии и Герцеговины в финале стыковых матчей за право участия в ЧМ-2026.