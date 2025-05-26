Британец Норрис стал обладателем Гран-при Монако «Формулы-1»

Победителем Гран-при Монако в рамках чемпионата мира по автогонкам «Формула-1» стал британский пилот команды «Макларен» Ландо Норрис. Второе место досталось гонщику «Феррари» Шарлю Леклеру, третье занял другой представитель «Макларен» — Оскар Пиастри. Об этом сообщило ИА НСН .

Таким образом, лидерство в личном зачете сохранил Пиастри с 161 очком, Норрис располагается на втором месте с 158 очками, а Ферстаппен («Ред Булл») занимает третью позицию с результатом 136 баллов. Кубок конструкторов продолжает возглавлять команда «Макларен» с общим счетом 319 очков, второе место удерживает «Мерседес» (147), третья позиция у «Ред Булл» с 143 очками.