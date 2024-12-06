Московский футбольный клуб «Спартак» имеет высокие шансы стать чемпионом текущего сезона Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Три причины, по которым «красно-белые» должный победить в чемпионате России, назвал полузащитник команды Хавбек Маркиньос в интервью «Матч ТВ» .

По словам спортсмена, «Спартак» является лучшим российским клубом, в этом заключается первый аргумент в пользу чемпионства команды, отмечает сайт «Свободная Пресса».

«Второе: "Спартак" всегда играет от всего сердца. Третье: у нас замечательный тренер» — считает футболист из Бразилии.

По результатам 17 туров РПЛ «Спартак» находится на третьем месте турнирной таблицы. Команда отстает от петербургских соперников из «Зенита» на пять очков.