Бразильский нападающий Неймар вернулся в футбольный клуб «Сантос»

Нападающий сборной Бразилии Неймар возвращается в состав футбольного клуба «Сантос». Об этом 32-летний форвард рассказал в социальных сетях, разместив видео с архивными кадрами, передает сайт kp.ru .

Накануне руководство клуба «Аль-Хиляль» расторгло контракт с игроком, поэтому Неймар перешел в «Сантос» в качестве свободного агента.

Отметим, что бразильский футболист выступал за «Сантос» с 2009 по 2013 годы. Позже он играл за испанскую «Барселону», французский «ПСЖ» и саудовский «Аль-Хиляль».