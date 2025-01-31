Бразильский нападающий Неймар вернулся в футбольный клуб «Сантос»
Нападающий сборной Бразилии Неймар возвращается в состав футбольного клуба «Сантос». Об этом 32-летний форвард рассказал в социальных сетях, разместив видео с архивными кадрами, передает сайт kp.ru.
Накануне руководство клуба «Аль-Хиляль» расторгло контракт с игроком, поэтому Неймар перешел в «Сантос» в качестве свободного агента.
Отметим, что бразильский футболист выступал за «Сантос» с 2009 по 2013 годы. Позже он играл за испанскую «Барселону», французский «ПСЖ» и саудовский «Аль-Хиляль».
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