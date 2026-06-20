Бразильский чемпион Роналдиньо в 46 лет вернется в футбол

Легендарный бразильский футболист, чемпион мира 2002 года и обладатель «Золотого мяча» 2005 года Роналду ди Асис Морейра, более известный как Роналдиньо, вернется в профессиональный спорт. Он продолжит карьеру в итальянской «Равенне», которая играет в серии C, сообщила La Gazzetta dello Sport .

По информации издания, контракт еще не подписан, однако презентация игрока уже назначена на 23 июня в Майами.

«Новые цвета, та же улыбка. Я с нетерпением жду возможности снова станцевать с мячом и написать новую историю вместе с Иньяцио и всей семьей Чиприани», — поделился футболист.

Футболист подчеркнул, что игра всегда приносила ему радость и он намерен передать этот дух новой команде.

Роналдиньо завершил карьеру в 2015 году. В 2026 году ему исполнится 46 лет. В разное время бразилец выступал за «Барселону», «Милан», ПСЖ и другие клубы.

В 2023 году футболист возглавил топ-50 лучших игроков 2000-х годов.