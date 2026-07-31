Большой состав сборной России на ЧЕ-2026 объяснили долгим перерывом в состязаниях

Сборная России принимает участие в чемпионате Европы по водным видам спорта, в ее заявке более 80 человек. Спортивный эксперт, журналист Борис Ходоровский в комментарии 360.ru связал большой состав с длительным отсутствием на международных состязаниях.

«Такой большой состав объясняется тем, что после длительного отсутствия на международных соревнованиях есть необходимость проверить не только ближний, но и дальний резерв нашей команды», — сказал специалист.

Он назвал россиян профессионалами, которые привыкли состязаться в любых условиях, а в Париже они практически идеальные.

«Это Олимпийская арена, где проходили старты Олимпиады-2024. Так что все будет отлично», — подчеркнул он.

Подробно о том, как проходит ЧЕ-2026 по водным видам спорта и кто принимает участие от России — в материале 360.ru.