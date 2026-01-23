Болгарский защитник Стаматов может вернуться в РПЛ через «Ротор»

Главный тренер футбольного клуба из Волгограда «Ротор» Дмитрий Парфенов заинтересован в укреплении обороны своей команды с помощью Матео Стаматова, защищавшего ворота российских команд «Оренбурга» и «Пари НН». Об этом сообщил источник сайта Metaratings.ru .

Несмотря на интерес, переговоры идут сложно: сторона игрока требует заключить соглашение сроком на 2,5 года. Последним иностранным футболистом «Ротора» был голландец Омар Улад, выступавший в команде три года назад.

Известно, что болгару Матео Стаматову 26 лет, и в сезоне-2022/23 он провел 18 матчей и отдал пять голевых передач. Стоимость защитника, согласно данным портала Transfermarkt, достигает 400 тысяч евро.