Болельщики клуба «Салават Юлаев» обеспокоились отсутствием канадца Ливо на одной из тренировок

Пресс-служба хоккейного клуба «Салават Юлаев» подтвердила прибытие новичков команды на сбор и подготовку к стартовому матчу сезона. Однако болельщики встревожены отсутствием главного снайпера команды, канадца Джоша Ливо, на одной из тренировок, что вызвало волну слухов о возможной смене клуба. Клуб пока не комментирует ситуацию, оставляя пространство для спекуляций, написал сайт mkset.ru .

Среди болельщиков циркулирует популярный вопрос: «Где Ливо?» Многие переживают, что клуб может потерять ключевого нападающего. Сам агент игрока, Иван Ботев, объяснил, что в контракте спортсмена предусмотрен пункт, препятствующий обмену, если клуб потребует финансовых уступок. Более того, Ботев утверждает, что финансовые запросы Ливо столь высоки, что лишь немногие клубы Континентальной хоккейной лиги способны удовлетворить его требования.

Стоит напомнить, что прошлый сезон 2024/25 стал для Ливо рекордным: он забил 49 голов в 62 играх регулярного чемпионата, установив личный рекорд. Действующий контракт хоккеиста с «Салаватом Юлаевым» подписан до окончания мая 2027 года.