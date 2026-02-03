Более 30 спортсменов приняли участие в «Кубке Чкалова 2026» по дартсу в Нижнем Новгороде

В рамках празднования 122-летия со дня рождения знаменитого летчика Валерия Чкалова, в Нижегородской области состоялся «Кубок Чкалова 2026» по дартсу. Соревнования собрали 35 спортсменов из восьми городов: Нижний Новгород, Чкаловск, Городец, Семенов, Арзамас, Кстово, Дзержинск и Сокольский, сообщило ИА «Время Н» .

По итогам состязаний победителем в личном зачете стал Александр Шешокин из Нижнего Новгорода. Второе место занял Алексей Козин из Городца, третью позицию разделили Константин Матвеичев из Чкаловска и Александр Галаев из Арзамаса.

В парном разряде первенствовали Сергей Кузнецов и Андрей Черкасов из Кстова. Серебряные медали взяли Руслан Медведев из Нижнего Новгорода и Андрей Генералов из Дзержинска. Бронзу поделили Александр Галаев и Алексей Новиков из Арзамаса, а также команда из Чкаловска и Нижнего Новгорода — Матвеичев и Шешокин.