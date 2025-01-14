Боксер Папин заявил, что Фьюри не собирается на пенсию

Российский боксер и обладатель пояса WBA Asia Алексей Папин в интервью RT прокомментировал заявление британского спортсмена Тайсона Фьюри о завершении карьеры.

Собеседник сайта отметил, что уже не верит подобным заявлениям британца, который неоднократно говорил об уходе из спорта. Сейчас уход Фьюри на имеет логики.

«Да, дилогию с Усиком он проиграл, но еще остается, например, противостояние с Энтони Джошуа, которое, уверен, позволит ему хорошо заработать», — считает Папин.

Кроме того, Тайсон все еще хочет победить Усика. До конца 2025 года британец вновь выйдет на ринг, заключил спортсмен.