Боксер Никита Зонь рассказал, что чувствует себя нормально после боя с Арленом Лопесом

Российский боксер Никита Зонь рассказал RT , что чувствует себя вполне нормально после боя с Арленом Лопесом, с которым они бились за пояс IBA.

По словам спортсмена, он не потратил в бою много сил и мог бы выдержать 10 полноценных раундов.

«Я провел на ринге не все отведенное время, а фактически пять полноценных раундов. Готов же был на все десять — и даже больше», — сказал Зонь.

Боксер добавил, что сейчас он настраивается на бой, который пройдет уже в эту пятницу.

Напомним, Зонь заменит Шарабутдина Атаева в главном бою турнира «Ночь чемпионов IBA». Дело в том, что спортсмен не сможет выступать по состоянию здоровья.