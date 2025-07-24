Боксер из Петербурга Смолькин завоевал золото на первенстве Европы

Молодой спортсмен из Северной столицы Богдан Смолькин забрал золото на европейском первенстве по боксу среди юношей. Состязание прошло в Сербии и собрало много талантливых спортсменов, сообщила газета «Петербургский дневник».
Смолькин показал впечатляющие результаты в категории свыше 80 килограммов. В финале он встретился с сильным соперником из Азербайджана Сафдаром Мамадзада и одержал победу, продемонстрировав высокий уровень мастерства, написал телеканал «Санкт-Петербург».
Петербуржец тренируется в Училище олимпийского резерва № 2 в Красногвардейском районе города под руководством опытных тренеров. Их работа и профессионализм помогли боксеру достичь таких результатов.
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