Молодой спортсмен из Северной столицы Богдан Смолькин забрал золото на европейском первенстве по боксу среди юношей. Состязание прошло в Сербии и собрало много талантливых спортсменов, сообщила газета « Петербургский дневник ».

Смолькин показал впечатляющие результаты в категории свыше 80 килограммов. В финале он встретился с сильным соперником из Азербайджана Сафдаром Мамадзада и одержал победу, продемонстрировав высокий уровень мастерства, написал телеканал «Санкт-Петербург».

Петербуржец тренируется в Училище олимпийского резерва № 2 в Красногвардейском районе города под руководством опытных тренеров. Их работа и профессионализм помогли боксеру достичь таких результатов.