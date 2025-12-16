Боксер Гаджимагомедов назвал Путина сильнейшим человеком
Чемпион мира по боксу Гаджимагомедов назвал рукопожатие Путина лучшим в карьере
Ставший обладателем титула чемпиона мира в третий раз российский боксер Муслим Гаджимагомедов назвал рукопожатие президента России Владимира Путина самым запомнившимся за всю карьеру. Об этом спортсмен заявил в интервью РИА «Новости».
Боксер признался, что во время встречи с главой государства испытал нереальные эмоции, и добавил, что президент России — сильнейший человек.
«Самое звездное рукопожатие было с Владимиром Владимировичем Путиным. Честно, были нереальные эмоции, он сильнейший человек», — заявил Гаджимагомедов.
Свой третий титул чемпиона мира по боксу Муслим Гаджимагомедов завоевал в минувшее воскресенье, 14 декабря, одержав победу в финальном бою над узбекистанским спортсменом Тарубеком Хайбулаевым, бронзовым призером Азиатских игр.
До этого победу на мировых турнирах Гаджимагомедов одерживал в 2019 и 2023 годах.