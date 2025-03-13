Боксер Бивол заявил, что устал, но ждет новых испытаний

Абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Дмитрий Бивол поделился в эксклюзивном интервью Metaratings.ru своими ощущениями после насыщенного периода тренировок и боев за последние полтора года.

Спортсмен заявил о своей усталости, которая скопилась после четырех встреч подряд.

«Начиная с декабря месяца 2023 года, за 14 месяцев я провел четыре боя. Это много. Плюс последние два поединка были рядом друг от друга», — напомнил боксер.

Чемпион также указал на серьезность подготовки и опасность соперников. Несмотря на эмоциональное и физическое истощение, Бивол выразил готовность принимать новые вызовы.