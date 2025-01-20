Бояринцев: «Спартак» покупает дорогих легионеров из-за конкуренции с «Зенитом»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев в интервью kp.ru поделился мнением относительно интереса московского клуба к полузащитникам Ивану Иличу и Пабло Солари. По его словам, покупка дорогостоящих легионеров обусловлена необходимостью конкурировать с «Зенитом».

Как иначе соперничать с «Зенитом», если не приобретать таких же дорогих футболистов, как у них? Приходится вкладывать значительные средства, другого выхода просто нет. Если хочешь заполучить сильных легионеров, придется потратиться, отметил Бояринцев, комментируя потенциальный трансфер Ивана Илича и Пабло Солари в «Спартак».

Ранее сообщалось, что «Спартак» проявляет интерес к 23-летнему полузащитнику «Торино» Ивану Иличу. По информации «СЭ», сербский игрок может перейти в московский клуб за 25 миллионов евро.