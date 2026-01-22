Бояринцев оценил шансы «Спартака» в борьбе за лучшие позиции в РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев поделился своими ожиданиями относительно текущего сезона Российской Премьер-Лиги для красно-белых. В интервью «КП Спорт» он высказал мнение, что «Спартак» способен побороться за попадание в пятерку лучших команд, а завоевание медалей станет «большим успехом».

«Если «Спартак» попадет в медали — это будет большой успех. Тогда работу Карседо можно будет считать успешной», — отметил собеседник.

Однако, по его словам, более реалистично будет претендовать на места в первой пятерке. Экс-хавбек подчеркнул, что «Спартак» сможет побороться за топ-5 без дополнительных усилений в зимнее трансферное окно. На момент паузы в чемпионате России «Спартак» занимает шестое место с 29 очками, отставая от «Балтики» на шесть очков и от лидера «Краснодара» на 11.