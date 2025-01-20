Бояринцев: «Краснодар» сможет стать чемпионом, если справится с давлением

Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев выразил уверенность в том, что «Краснодар» сможет стать чемпионом России, если сумеет справиться с давлением. Такое мнение он высказал в интервью kp.ru .

Бояринцев отметил, что в прошлом сезоне «Краснодару» не хватало опытного лидера, чтобы выиграть золотые медали РПЛ. В нынешнем чемпионате эту роль может исполнить Эдуард Сперцян.

Теперь команда определенно стала опытнее. Мусаев строит сильную команду, и у «быков» есть хорошие шансы впервые стать чемпионами. Если они смогут выдержать давление, то эти шансы останутся высокими. Рано или поздно они должны завоевать титул, добавил спортсмен.

Во второй раз подряд «Краснодар» завершил первую половину сезона на вершине турнирной таблицы РПЛ. После 18 туров текущего розыгрыша «быки» набрали 39 очков. Тот же результат показал «Зенит», но по дополнительным показателям «Краснодар» занял первое место.